Великобритания передаст Украине 100 единиц бронетехники
Великобритания предоставит Украине 100 единиц бронетехники, включая 50 бронетранспортеров (БТР) Bulldog, сообщил министр обороны королевства Бен Уоллес.
«Сегодня я могу объявить о самом масштабном пакете военной помощи на сегодняшний день, чтобы ускорить успех Украины. Он включает в себя эскадрилью танков Challenger 2 с бронированными машинами», — сказал Уоллес (цитата по Reuters).
Пакет военной помощи также будет включать в себя: восемь самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90, около сотни бронированных машин и средств защиты, включая бронетранспортеры Bulldog, пакет поддержки маневрирования, включающий возможности преодоления минных полей и наведения мостов, а также около 100 000 артиллерийских снарядов.
14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак согласился отправить Украине танковый эскадрон, на первоначальном этапе речь идет о четырех танках Challenger 2. По данным британских СМИ, Сунак дал согласие на поставку танков с целью помочь Украине вернуть утраченные территории.
6 января Пентагон объявил о выделении нового и на сегодня самого крупного пакета военной помощи Украине на сумму $3,075 млрд. Впервые Украине планируется передать 50 боевых машин пехоты (БМП) М2 Bradley. Общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. теперь составляет более $24,9 млрд.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также отмечал, что танки Leopard, которые Польша собирается передать Киеву, и другое вооружение Запада не спасут Украину.