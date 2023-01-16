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Великобритания передаст Украине 100 единиц бронетехники

Ведомости

Великобритания предоставит Украине 100 единиц бронетехники, включая 50 бронетранспортеров (БТР) Bulldog, сообщил министр обороны королевства Бен Уоллес.

«Сегодня я могу объявить о самом масштабном пакете военной помощи на сегодняшний день, чтобы ускорить успех Украины. Он включает в себя эскадрилью танков Challenger 2 с бронированными машинами», — сказал Уоллес (цитата по Reuters).

Пакет военной помощи также будет включать в себя: восемь самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90, около сотни бронированных машин и средств защиты, включая бронетранспортеры Bulldog, пакет поддержки маневрирования, включающий возможности преодоления минных полей и наведения мостов, а также около 100 000 артиллерийских снарядов.

14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак согласился отправить Украине танковый эскадрон, на первоначальном этапе речь идет о четырех танках Challenger 2. По данным британских СМИ, Сунак дал согласие на поставку танков с целью помочь Украине вернуть утраченные территории.

6 января Пентагон объявил о выделении нового и на сегодня самого крупного пакета военной помощи Украине на сумму $3,075 млрд. Впервые Украине планируется передать 50 боевых машин пехоты (БМП) М2 Bradley. Общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. теперь составляет более $24,9 млрд.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также отмечал, что танки Leopard, которые Польша собирается передать Киеву, и другое вооружение Запада не спасут Украину.

Ранее по теме: Посольство РФ в Лондоне: поставка Киеву танков ужесточит боевые действия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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