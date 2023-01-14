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Посольство РФ в Лондоне: поставка Киеву танков ужесточит боевые действия

Ведомости

Планируемая поставка Великобританией боевых танков Украине не приблизит окончание боевых действий, а только ужесточит их, танки вряд ли помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя, говорится в опубликованном комментарии посольства РФ в Лондоне.

Ранее сегодня стало известно, что премьер Риши Сунак сообщит украинским властям о планах отправить Киеву 12 танков Challenger 2. В посольстве указали, что британское правительство подтвердило такие намерения: об этом говорится в пресс-релизе по итогам телефонного разговора Сунака с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

«Очевидно, что принципиальное решение было принято заранее, а его оглашение привязано к предстоящей в скором времени встрече в формате «Рамштайн». Великобритания вновь спешит самоутвердиться и стать первой по части вооружения Киева и эскалации конфликта страной в НАТО», — говорится в комментарии посольства. 

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Эта инициатива, как отмечается, призвана побудить «менее конфронтационно настроенные» западные страны последовать примеру Лондона, предоставив ВСУ и свои танки. Однако их поставки не приблизят окончания конфликта, считают в Москве.

«Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя все новые жертвы, в том числе среди мирного населения», — заявили в посольстве, добавив, что танки «вряд ли помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя», однако станут законной мишенью для войск РФ.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также отмечал, что танки Leopard, которые Польша собирается передать Киеву, и другое вооружение Запада не спасут Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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