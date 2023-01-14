СМИ: Сунак согласился отправить Киеву танки Challenger 2

Четыре основных боевых танка британской армии Challenger 2 будут «немедленно отправлены» в Восточную Европу, а вскоре Лондон поставит еще восемь танков. «Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания должна выполнять свои обязательства перед Украиной, и это включает в себя обеспечение того, чтобы у нее было необходимое оборудование для самообороны и изменения баланса поля боя», — заявил собеседник The Independent.