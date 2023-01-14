СМИ: Сунак согласился отправить Киеву танки Challenger 2
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщит властям Украины о намерении отправить Киеву танковый эскадрон, на первоначальном этапе речь идет о четырех танках Challenger 2, сообщили The Independent и The Sun со ссылкой на источники на Даунинг-стрит.
По данным изданий, британский премьер сообщит президенту Украины Владимиру Зеленскому о готовящейся поставке сегодня, 14 января.
По данным британских СМИ, Сунак дал согласие на поставку танков с целью помочь Украине вернуть утраченные территории. Как уточняет The Sun, вооружения планируют отправить Киеву перед весенним наступлением.
Четыре основных боевых танка британской армии Challenger 2 будут «немедленно отправлены» в Восточную Европу, а вскоре Лондон поставит еще восемь танков. «Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания должна выполнять свои обязательства перед Украиной, и это включает в себя обеспечение того, чтобы у нее было необходимое оборудование для самообороны и изменения баланса поля боя», — заявил собеседник The Independent.
Этот шаг, как отмечается, сделает Великобританию первой западной страной, решившейся на поставку Украине боевых танков. Премьер-министр и британский министр обороны Бен Уоллес намерены поставить танки после соответствующих просьб Зеленского, добавляет The Sun. Ранее в Киеве заявили о необходимости в отправке Западом 300 танков для возвращения своих территорий.
6 января Пентагон объявил о выделении нового и на сегодня самого крупного пакета военной помощи Украине на сумму $3,075 млрд. Впервые Украине планируется передать 50 боевых машин пехоты (БМП) М2 Bradley. Общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. теперь составляет более $24,9 млрд.
Кроме того, президент Польши Анджей Дуда объявил о готовности передать из состава польской армии Украине роту танков Leopard «в рамках создания международной коалиции». Дуда предлагает создать группу стран – эксплуатантов немецких танков Leopard 2, каждая из которых должна будет выделить Украине относительно небольшое количество таких машин, что в итоге, как ожидается, позволит собрать до 100 танков. Польша, таким образом, выступила первой страной, официально заявившей о намерении передать Украине основные танки западного производства.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также отмечал, что танки Leopard, которые Польша собирается передать Киеву, и другое вооружение Запада не спасут Украину.