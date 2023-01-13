Польша объявила о согласии передать немецкие танки Украине

По итогам встречи во Львове 11 января лидеров Украины, Польши и Литвы президент Польши Анджей Дуда объявил о готовности передать из состава польской армии Украине роту танков Leopard «в рамках создания международной коалиции». Дуда предлагает создать группу стран – эксплуатантов немецких танков Leopard 2, каждая из которых должна будет выделить Украине относительно небольшое количество таких машин, что в итоге, как ожидается, позволит собрать до 100 танков.