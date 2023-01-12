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Политика

Венгрия отказалась поставлять оружие Украине из соображений безопасности

Ведомости

Венгрия не планирует поставлять оружие Украине, руководствуясь интересами не только своей безопасности, но и безопасности этнических венгров в Закарпатье, заявил глава канцелярии премьер-министра республики Гергей Гуйяш.

«У Венгрии особая геополитическая ситуация, которая заключается в том, что мы могли бы перевозить оружие [на Украину] только через Закарпатье, и поэтому мы не участвуем в поставках. Это необходимо для защиты проживающих там сотен тысяч венгров», — отметил Гуйяш (цитата по ТАСС).

Комментируя поставки оружия Украине другими странами, премьер подчеркнул, что Будапешт всегда предупреждал о возможности эскалации конфликта. В то же время, по его словам, «никто не может ставить под сомнение моральную основу поставок вооружений».

Германия ранее согласилась на передачу тяжелых БМП Marder почти одновременно с решением США поставить Киеву 50 БМП М2 Bradley. Украина также получала и продолжает получать танки Т-72М/М1/M1R чехословацкого и польского производства из Чехии и Польши, танки М-55S из Словении и бывшие свои же танки Т-72А, поставленные 20 лет назад в Македонию. Власти Польши также решили передать Киеву роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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