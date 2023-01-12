Венгрия отказалась поставлять оружие Украине из соображений безопасности

«У Венгрии особая геополитическая ситуация, которая заключается в том, что мы могли бы перевозить оружие [на Украину] только через Закарпатье, и поэтому мы не участвуем в поставках. Это необходимо для защиты проживающих там сотен тысяч венгров», — отметил Гуйяш (цитата по ТАСС).