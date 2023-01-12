Венгрия отказалась поставлять оружие Украине из соображений безопасности
Венгрия не планирует поставлять оружие Украине, руководствуясь интересами не только своей безопасности, но и безопасности этнических венгров в Закарпатье, заявил глава канцелярии премьер-министра республики Гергей Гуйяш.
«У Венгрии особая геополитическая ситуация, которая заключается в том, что мы могли бы перевозить оружие [на Украину] только через Закарпатье, и поэтому мы не участвуем в поставках. Это необходимо для защиты проживающих там сотен тысяч венгров», — отметил Гуйяш (цитата по ТАСС).
Комментируя поставки оружия Украине другими странами, премьер подчеркнул, что Будапешт всегда предупреждал о возможности эскалации конфликта. В то же время, по его словам, «никто не может ставить под сомнение моральную основу поставок вооружений».
Германия ранее согласилась на передачу тяжелых БМП Marder почти одновременно с решением США поставить Киеву 50 БМП М2 Bradley. Украина также получала и продолжает получать танки Т-72М/М1/M1R чехословацкого и польского производства из Чехии и Польши, танки М-55S из Словении и бывшие свои же танки Т-72А, поставленные 20 лет назад в Македонию. Власти Польши также решили передать Киеву роту танков Leopard в рамках международной коалиции.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.