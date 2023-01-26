Глава Минобороны ФРГ заявил о поставках танков Украине до конца марта

«Киев получит танки к концу первого квартала», – заявил Писториус во время визита в войска в Саксонии-Анхальт. На вопрос, было ли это своевременным для укрепления Украины в преддверии ожидаемого весеннего наступления России, Писториус ответил, что, насколько он знает, это было «своевременно».