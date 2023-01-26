Глава Минобороны ФРГ заявил о поставках танков Украине до конца марта
Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал Украине поставку немецких танков Leopard 2 «к концу марта», передает портал Focus Online.
«Киев получит танки к концу первого квартала», – заявил Писториус во время визита в войска в Саксонии-Анхальт. На вопрос, было ли это своевременным для укрепления Украины в преддверии ожидаемого весеннего наступления России, Писториус ответил, что, насколько он знает, это было «своевременно».
Глава бундесвера также подчеркнул, что обучение украинских солдат обращению с боевыми машинами пехоты (БМП) Marder, которые Берлин намерен передать Киеву, начнется в «ближайшие дни». Ожидается, что Берлин поставит 40 боевых машин Marder до конца первого квартала текущего года.
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на заявление канцлера Олафа Шольца сообщило, что ФРГ объявила об отправке Украине 14 танков Leopard 2. Танки немецкого производства будут поступать со складов бундесвера. Согласно заявлению, Германия также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отметил, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.