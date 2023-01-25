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Минобороны ФРГ назвало сроки поставки танков Leopard 2 Украине

Ведомости

Германия может поставить танки Leopard 2 Украине через 3-4 месяца. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире немецкого телеканала Welt.

«Ранее чем через 3-4 месяца этого не случится», – заявил немецкий министр, комментируя планы Германии о поставках (цит. по «РИА Новости»). По его словам, все меры, которые касаются поддержки Украины, ФРГ предпринимает в согласовании со своими союзниками, ориентируясь на то, чтобы самой не стать стороной конфликта.

Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца сообщил, что Германия отправит Украине 14 танков Leopard 2. Танки немецкого производства будут поступать со складов бундесвера. Согласно заявлению, Германия также предоставит союзникам необходимое разрешение на реэкспорт своих Leopard 2 на Украину.

Ранее по теме: Германия объявила об отправке Украине 14 танков Leopard 2

Такой шаг посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал крайне опасным. Он подчеркнул, что решение Германии поставить Украине Leopard 2 переводит украинский конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям немецких политиков о нежелании Германии втягиваться в него.

Российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Запада Украине. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова не раз предупреждала, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

Ранее по теме: Захарова: заявления Бербок о танках подтверждают спланированную против России войну
Ранее по теме: Посол России назвал шаг Берлина поставить Украине Leopard 2 крайне опасным

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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