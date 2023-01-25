Минобороны ФРГ назвало сроки поставки танков Leopard 2 Украине

«Ранее чем через 3-4 месяца этого не случится», – заявил немецкий министр, комментируя планы Германии о поставках (цит. по «РИА Новости»). По его словам, все меры, которые касаются поддержки Украины, ФРГ предпринимает в согласовании со своими союзниками, ориентируясь на то, чтобы самой не стать стороной конфликта.