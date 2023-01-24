Стрелки часов Судного дня перевели на десять секунд ближе к ядерной полуночи

Бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон в свою очередь указала на то, что человечество находится «на краю пропасти». «Наши лидеры действуют недостаточно быстро или масштабно, чтобы обеспечить мирную и пригодную для жизни планету. От сокращения выбросов углекислого газа до укрепления договоров о контроле над вооружениями и инвестирования в обеспечение готовности к пандемии – мы знаем, что необходимо сделать. Наука ясна, но политической воли не хватает», – заключила она.