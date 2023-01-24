Стрелки часов Судного дня перевели на десять секунд ближе к ядерной полуночи
Символические стрелки часов Судного дня 24 января перевели на 10 секунд ближе к полуночи, следует из американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists).
«Часы Судного дня были установлены на 90 секунд до полуночи, в основном (но не исключительно) из-за спецоперации на Украине и возросшего риска ядерной эскалации. На новое время также повлияли сохраняющиеся угрозы, связанные с климатическим кризисом и разрушением глобальных норм и институтов, необходимых для снижения рисков, связанных с развитием технологий и биологических угроз, таких как COVID-19», – отмечается в материале.
По словам президента издания Рейчел Бронсон, человечество живет во времена беспрецедентной опасности и часы Судного дня отражают эту реальность. «У правительства США, его союзников по НАТО и Украины есть множество каналов для диалога; мы призываем лидеров использовать все из них в полной мере, чтобы повернуть время вспять», – подчеркнула она.
Бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон в свою очередь указала на то, что человечество находится «на краю пропасти». «Наши лидеры действуют недостаточно быстро или масштабно, чтобы обеспечить мирную и пригодную для жизни планету. От сокращения выбросов углекислого газа до укрепления договоров о контроле над вооружениями и инвестирования в обеспечение готовности к пандемии – мы знаем, что необходимо сделать. Наука ясна, но политической воли не хватает», – заключила она.
Часы Судного дня — это проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков», начатый в 1947 г. создателями первой американской атомной бомбы. Периодически на обложке журнала публикуется изображение часов с часовой и минутной стрелками, показывающими без нескольких минут полночь.
Ранее сегодня стало известно, что власти Германии согласились поставить Украине не мене одной роты танков Leopard 2A6, от чего Берлин до этого неоднократно отказывался, однако, оказавшись под давлением союзников, в том числе США, в итоге решился на такой шаг. Как сообщало издание Der Spiegel, правительство ФРГ также хочет предоставить разрешение на поставку Украине танков, которые принадлежат другим государствам, таким как Польша. Великобритания же ранее анонсировала поставки Украине танков Challenger 2.
В Кремле неоднократно предупреждали о негативных последствиях отправки танков на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины. Ранее сегодня он заявил, что отношения России и Германии могут ухудшиться в случае поставки танков Украине.