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Песков назвал ситуацию в мире тревожной и напряженной

Ведомости

Ситуация в мире чрезвычайно напряженная и тревожная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация в целом действительно тревожная. Вы говорите о таком проекте, символическом, но если говорить о ситуации, которую мы фактически имеем, особенно в Европе и мире, то она действительно чрезвычайно напряженная», – сказал Песков, комментируя новость о том, что стрелки часов Судного дня рекордно подошли к ядерной полуночи.

По его словам, перспективы развития ситуации в мире с учетом линии, которая была избрана НАТО под руководством США, пока «не сулят каких-либо элементов разрядки». Песков заявил о необходимости «трезво смотреть в глаза этой напряженности и отдавать себе отчет в том, что происходит».

Накануне, 24 декабря, стало известно, что символические стрелки часов Судного дня перевели на 10 секунд ближе к ядерной полуночи. По словам президента издания «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists) Рейчел Бронсон, человечество живет во времена беспрецедентной опасности и часы Судного дня отражают эту реальность. «У правительства США, его союзников по НАТО и Украины есть множество каналов для диалога; мы призываем лидеров использовать все из них в полной мере, чтобы повернуть время вспять», – подчеркнула она.

Часы Судного дня — это проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков», начатый в 1947 г. создателями первой американской атомной бомбы. Периодически на обложке журнала публикуется изображение часов с часовой и минутной стрелками, показывающими без нескольких минут полночь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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