Песков назвал ситуацию в мире тревожной и напряженной

Накануне, 24 декабря, стало известно, что символические стрелки часов Судного дня перевели на 10 секунд ближе к ядерной полуночи. По словам президента издания «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists) Рейчел Бронсон, человечество живет во времена беспрецедентной опасности и часы Судного дня отражают эту реальность. «У правительства США, его союзников по НАТО и Украины есть множество каналов для диалога; мы призываем лидеров использовать все из них в полной мере, чтобы повернуть время вспять», – подчеркнула она.