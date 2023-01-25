Песков назвал ситуацию в мире тревожной и напряженной
Ситуация в мире чрезвычайно напряженная и тревожная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ситуация в целом действительно тревожная. Вы говорите о таком проекте, символическом, но если говорить о ситуации, которую мы фактически имеем, особенно в Европе и мире, то она действительно чрезвычайно напряженная», – сказал Песков, комментируя новость о том, что стрелки часов Судного дня рекордно подошли к ядерной полуночи.
По его словам, перспективы развития ситуации в мире с учетом линии, которая была избрана НАТО под руководством США, пока «не сулят каких-либо элементов разрядки». Песков заявил о необходимости «трезво смотреть в глаза этой напряженности и отдавать себе отчет в том, что происходит».
Накануне, 24 декабря, стало известно, что символические стрелки часов Судного дня перевели на 10 секунд ближе к ядерной полуночи. По словам президента издания «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists) Рейчел Бронсон, человечество живет во времена беспрецедентной опасности и часы Судного дня отражают эту реальность. «У правительства США, его союзников по НАТО и Украины есть множество каналов для диалога; мы призываем лидеров использовать все из них в полной мере, чтобы повернуть время вспять», – подчеркнула она.
Часы Судного дня — это проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков», начатый в 1947 г. создателями первой американской атомной бомбы. Периодически на обложке журнала публикуется изображение часов с часовой и минутной стрелками, показывающими без нескольких минут полночь.