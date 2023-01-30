Песков заявил о невозможности «изменить ход событий» поставками вооружений Киеву

«Украина требует все новые и новые вооружения. Запад поощряет эти требования, присягает к готовности эти вооружения обеспечить. Ситуация тупиковая, потому что еще раз повторю – это приводит к существенной эскалации, это приводит к тому, что все больше и больше напрямую вовлекаются страны НАТО в конфликт. Но потенциально изменить ход событий это не способно и не изменит. Специальная военная операция будет продолжаться», – ответил Песков на вопрос, как в Кремле относятся к словам замглавы МИД Украины Андрея Мельника, что Германия могла бы передать Киеву подводную лодку.