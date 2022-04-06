Песков: поставки оружия Украине не помешают России достичь целей спецоперации
Оружие, которое западные страны поставляют Украине, не сможет помешать России достичь целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.
«Да, есть сопротивление и материальный ущерб, вызванный поставками этого оружия (Киеву от стран Запада. — Ред.). Но этого оружия недостаточно для того, чтобы остановить наше наступление, и оно не помешает нам достичь наших целей», — подчеркнул Песков (цитата по «РИА Новости»).
На вопрос, не совершила ли Россия историческую ошибку, начав спецоперацию на Украине, Песков ответил: «Нет, мы убеждены, что это не ошибка».
25 марта представитель Пентагона сообщил, что американская сторона доставила Украине первую партию в рамках пакета военной помощи стоимостью $800 млн. Планируется, что самолеты из США будут приземляться в соседних с Украиной странах, а оттуда оружие и боеприпасы доставят в страну на грузовиках. Президент США Джо Байден сообщал, что в пакет войдут 9000 противотанковых систем, 7000 единиц стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что главы МИД стран ЕС примут решение выделить Украине дополнительно 1 млрд евро на закупки оружия.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.