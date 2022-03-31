CNN: Украина попросила США передать ей самолеты Су-25
Власти Украины предоставили конгрессу США список вооружения, в котором нуждается Киев, сообщил телеканал CNN со ссылкой на документ. В нем 17 пунктов, среди которых разведывательные и ударные беспилотники, тактические радары и средства радиоэлектронной борьбы с дронами, а также самолеты-штурмовики российского производства Су-25.
Также украинские военные хотят получить от США в качестве военной помощи разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты, в том числе беспилотники Switchblade – небольшие беспилотники-камикадзе, которые несут боеголовку и взрываются при ударе. В список вошли артиллерийские системы, ракетные комплексы класса «земля-воздух», противотанковые ракеты Javelin, противокорабельные ракеты и оборудование для оптического наблюдения.
Власти Украины также включили в список помощь в лечении раненых военнослужащих и ремонте оборудования, включая мобильные военно-медицинские госпитали, ремонт бронетехники в соседних странах и самолеты для перевозки оружия.
25 марта представитель Пентагона сообщил, что американская сторона доставила Украине первую партию в рамках пакета военной помощи стоимостью $800 млн. Планируется, что самолеты из США будут приземляться в соседних с Украиной странах, а оттуда оружие и боеприпасы доставят в страну на грузовиках. Президент США Джо Байден сообщал, что в пакет войдут 9000 противотанковых систем, 7000 единиц стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что главы МИД стран ЕС примут решение выделить Украине дополнительно 1 млрд евро на закупки оружия.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу ранее неоднократно заявляли, что поставки оружия западными странами Украине станут законной целью для российских военных.