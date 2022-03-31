CNN: Украина попросила США передать ей самолеты Су-25

25 марта представитель Пентагона сообщил, что американская сторона доставила Украине первую партию в рамках пакета военной помощи стоимостью $800 млн. Планируется, что самолеты из США будут приземляться в соседних с Украиной странах, а оттуда оружие и боеприпасы доставят в страну на грузовиках. Президент США Джо Байден сообщал, что в пакет войдут 9000 противотанковых систем, 7000 единиц стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов.