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CNN: Украина попросила США передать ей самолеты Су-25

Ведомости

Власти Украины предоставили конгрессу США список вооружения, в котором нуждается Киев, сообщил телеканал CNN со ссылкой на документ. В нем 17 пунктов, среди которых разведывательные и ударные беспилотники, тактические радары и средства радиоэлектронной борьбы с дронами, а также самолеты-штурмовики российского производства Су-25.

Также украинские военные хотят получить от США в качестве военной помощи разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты, в том числе беспилотники Switchblade – небольшие беспилотники-камикадзе, которые несут боеголовку и взрываются при ударе. В список вошли артиллерийские системы, ракетные комплексы класса «земля-воздух», противотанковые ракеты Javelin, противокорабельные ракеты и оборудование для оптического наблюдения.

Власти Украины также включили в список помощь в лечении раненых военнослужащих и ремонте оборудования, включая мобильные военно-медицинские госпитали, ремонт бронетехники в соседних странах и самолеты для перевозки оружия.

25 марта представитель Пентагона сообщил, что американская сторона доставила Украине первую партию в рамках пакета военной помощи стоимостью $800 млн. Планируется, что самолеты из США будут приземляться в соседних с Украиной странах, а оттуда оружие и боеприпасы доставят в страну на грузовиках. Президент США Джо Байден сообщал, что в пакет войдут 9000 противотанковых систем, 7000 единиц стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что главы МИД стран ЕС примут решение выделить Украине дополнительно 1 млрд евро на закупки оружия.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу ранее неоднократно заявляли, что поставки оружия западными странами Украине станут законной целью для российских военных.

Ранее по теме: США доставили первую партию военной помощи для Украины из пакета на $800 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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