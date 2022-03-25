Газета
Политика

США доставили первую партию военной помощи для Украины из пакета на $800 млн

Ведомости

Американская сторона доставила Украине первую партию в рамках пакета военной помощи стоимостью $800 млн, сообщил журналистам представитель Пентагона.

«Что касается пакета помощи в 800 миллионов долларов. Действительно, сегодня в регион прибыл один рейс. В регион отправлено несколько первоначальных партий», — заявили в Пентагоне (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в течение следующих трех дней на Украину отправятся три дополнительных рейса.

Ранее Пентагон заявил, что США на этой неделе начнут поставлять Украине военную помощь в рамках крупнейшего пакета стоимостью $800 млн. Реализация проекта должна занять «много дней». Планируется, что самолеты из США будут приземляться в соседних с Украиной странах, а оттуда оружие и боеприпасы доставят в страну на грузовиках. Президент США Джо Байден сообщал, что в пакет войдут 9000 противотанковых систем, 7000 единиц стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов.

21 марта министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что главы МИД стран ЕС примут решение выделить Украине дополнительно 1 млрд евро на закупки оружия. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных