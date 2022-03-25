США доставили первую партию военной помощи для Украины из пакета на $800 млн

Ранее Пентагон заявил, что США на этой неделе начнут поставлять Украине военную помощь в рамках крупнейшего пакета стоимостью $800 млн. Реализация проекта должна занять «много дней». Планируется, что самолеты из США будут приземляться в соседних с Украиной странах, а оттуда оружие и боеприпасы доставят в страну на грузовиках. Президент США Джо Байден сообщал, что в пакет войдут 9000 противотанковых систем, 7000 единиц стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов.