США доставили первую партию военной помощи для Украины из пакета на $800 млн
Американская сторона доставила Украине первую партию в рамках пакета военной помощи стоимостью $800 млн, сообщил журналистам представитель Пентагона.
«Что касается пакета помощи в 800 миллионов долларов. Действительно, сегодня в регион прибыл один рейс. В регион отправлено несколько первоначальных партий», — заявили в Пентагоне (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в течение следующих трех дней на Украину отправятся три дополнительных рейса.
Ранее Пентагон заявил, что США на этой неделе начнут поставлять Украине военную помощь в рамках крупнейшего пакета стоимостью $800 млн. Реализация проекта должна занять «много дней». Планируется, что самолеты из США будут приземляться в соседних с Украиной странах, а оттуда оружие и боеприпасы доставят в страну на грузовиках. Президент США Джо Байден сообщал, что в пакет войдут 9000 противотанковых систем, 7000 единиц стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов.
21 марта министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что главы МИД стран ЕС примут решение выделить Украине дополнительно 1 млрд евро на закупки оружия.