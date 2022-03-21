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Политика

ЕС может выделить Украине 1 млрд евро на закупку оружия

Ведомости

Главы МИД стран Евросоюза примут решение о выделении дополнительного миллиарда евро Украине для закупок оружия, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«В отношении поставок оружия мы видим, что нужна дополнительная поддержка, поэтому мы сегодня примем политическое решение, что мы с европейской стороны увеличим поддержку на дополнительный миллиард, чтобы Украина могла сама закупать оружие», — заявила Бербок перед встречей глав внешнеполитических ведомств (цитата по «РИА Новости»).

По словам Бербок, Германия сделает все для того, чтобы ускорить поставки оружия на Украину, если страна решит закупать его у немецких производителей. Глава немецкого МИДа отметила, что страна будет учитывать соображения безопасности из-за позиции России, поэтому детали поставок публично озвучиваться не будут.

Ранее сегодня премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о предоставлении Украине дополнительной финансовой помощи в размере $5 млн и военного снаряжения, в том числе бронежилетов и шлемов. Общая сумма выделенных Украине средств составит $11 млн.

16 марта президент США Джо Байден объявил, что американская сторона приняла решение выделить Украине дополнительную военную помощь на $800 млн. В пакет выделяемой помощи войдут 9000 противотанковых систем, 7000 единиц стрелкового оружия, а также 20 млн боеприпасов. «США продолжают вводить санкции против России, а также оказывать поддержку Украине», — подчеркнуто в заявлении Белого дома. 

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: Новая Зеландия сообщила об отправке военного снаряжения Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных