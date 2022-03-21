ЕС может выделить Украине 1 млрд евро на закупку оружия
«В отношении поставок оружия мы видим, что нужна дополнительная поддержка, поэтому мы сегодня примем политическое решение, что мы с европейской стороны увеличим поддержку на дополнительный миллиард, чтобы Украина могла сама закупать оружие», — заявила Бербок перед встречей глав внешнеполитических ведомств (цитата по «РИА Новости»).
По словам Бербок, Германия сделает все для того, чтобы ускорить поставки оружия на Украину, если страна решит закупать его у немецких производителей. Глава немецкого МИДа отметила, что страна будет учитывать соображения безопасности из-за позиции России, поэтому детали поставок публично озвучиваться не будут.
Ранее сегодня премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о предоставлении Украине дополнительной финансовой помощи в размере $5 млн и военного снаряжения, в том числе бронежилетов и шлемов. Общая сумма выделенных Украине средств составит $11 млн.
16 марта президент США Джо Байден объявил, что американская сторона приняла решение выделить Украине дополнительную военную помощь на $800 млн. В пакет выделяемой помощи войдут 9000 противотанковых систем, 7000 единиц стрелкового оружия, а также 20 млн боеприпасов. «США продолжают вводить санкции против России, а также оказывать поддержку Украине», — подчеркнуто в заявлении Белого дома.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.