Новая Зеландия сообщила об отправке военного снаряжения Украине
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о предоставлении Украине дополнительной финансовой помощи в размере $5 млн и военного снаряжения — бронежилетов, шлемов и др., сообщает издание 1News.
«Новая Зеландия отправит более 1000 пластин бронежилета, почти 500 шлемов и 570 камуфляжных жилетов и ремней безопасности. $5 млн пойдут в целевой фонд НАТО для оказания немедленной военной помощи нелетальным снаряжением, такой как столь необходимые топливные военные пайки, связь и аптечки первой помощи», — пишет издание. Общая сумма выделенных Украине средств составит $11 млн.
В ответ на вопрос о причинах отсутствия поставок оружия Украине Ардерн заявила, что Новая Зеландия обладает «меньшими возможностями, чем другие страны». При этом, по словам премьера страны, президент России Владимир Путин совершает «морально неправильные поступки». «Должен ли он быть привлечен к ответственности миром? Да», — подчеркнула она.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.