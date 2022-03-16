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США выделят Украине дополнительную военную помощь на $800 млн

Ведомости

США приняли решение выделить Украине дополнительную военную помощь на $800 млн, что доведет общий объем такой помощи, выделенной в течение прошедшей недели, до $1 млрд, заявил президент страны Джо Байден. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома. 

«Сейчас я снова использую свои президентские полномочия для активации дополнительной помощи в сфере безопасности, чтобы продолжать помогать Украине», — заявил Байден. По его словам, США намерены передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие.

В пакет выделяемой помощи войдут 9000 противотанковых систем, 7000 единиц стрелкового оружия, а также 20 млн боеприпасов. «США продолжают вводить санкции против России, а также оказывать поддержку Украине», — подчеркнуто в заявлении Белого дома. 

12 марта Байден издал меморандум, который наделяет госсекретаря Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до $200 млн в виде оборонной продукции и услуг министерства обороны, в том числе по военной подготовке. 

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных