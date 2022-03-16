США выделят Украине дополнительную военную помощь на $800 млн
США приняли решение выделить Украине дополнительную военную помощь на $800 млн, что доведет общий объем такой помощи, выделенной в течение прошедшей недели, до $1 млрд, заявил президент страны Джо Байден. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.
«Сейчас я снова использую свои президентские полномочия для активации дополнительной помощи в сфере безопасности, чтобы продолжать помогать Украине», — заявил Байден. По его словам, США намерены передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие.
В пакет выделяемой помощи войдут 9000 противотанковых систем, 7000 единиц стрелкового оружия, а также 20 млн боеприпасов. «США продолжают вводить санкции против России, а также оказывать поддержку Украине», — подчеркнуто в заявлении Белого дома.
12 марта Байден издал меморандум, который наделяет госсекретаря Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до $200 млн в виде оборонной продукции и услуг министерства обороны, в том числе по военной подготовке.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.