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Политика

Минфин США расширил персональные санкции против России и Белоруссии

Ведомости

Минфин США ввел новые санкции против российских и белорусских граждан, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Под ограничения попали 15 человек, в том числе заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Геннадий Жидко, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков и Руслан Цаликов, а также директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Кроме того, в санкционный список включены прокурор г. Аргун Джабраил Ахматов, супруга президента Белоруссии Александра Лукашенко Галина и отдел МВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики.

Все они внесены в список SDN (Specially Designated Nationals List). Это означает блокировку любого имущества данных лиц, которое расположено в США или находится во владении или под контролем американских лиц.

Ранее во вторник четвертый пакет санкций против России ввела Великобритания. Под рестрикции попали 350 физических и юридических лиц из России, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его жена, фигуристка Татьяна Навка, премьер-министр Михаил Мишустин, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минтранспорта Виталий Савельев, глава Минстроя Ирек Файзуллин и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Теперь в британском санкционном списке фигурируют 935 россиян, президент Владимир Путин был внесен туда еще 25 февраля в ответ на начало военной операции на Украине.

Канада сегодня также расширила санкции против России и добавила в черный список еще 15 граждан страны. В их числе — министр экономического развития России Максим Решетников, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов и официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Евросоюз, в свою очередь, объявил новые санкции, в которые входят полный запрет на сделки с определенными российскими госкомпаниями в разных сферах, запрет на импорт стальных изделий и на новые инвестиции в энергетический сектор России, а также на экспорт в страну предметов роскоши, включая дорогие автомобили и ювелирные украшения. Также Брюссель расширит санкционный список бизнесменов, бизнес-элит и компаний из России, запретит кредитным рейтинговым агентствам ЕС присваивать рейтинги России и российским компаниям и предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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