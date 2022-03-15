Минфин США расширил персональные санкции против России и Белоруссии

Евросоюз, в свою очередь, объявил новые санкции, в которые входят полный запрет на сделки с определенными российскими госкомпаниями в разных сферах, запрет на импорт стальных изделий и на новые инвестиции в энергетический сектор России, а также на экспорт в страну предметов роскоши, включая дорогие автомобили и ювелирные украшения. Также Брюссель расширит санкционный список бизнесменов, бизнес-элит и компаний из России, запретит кредитным рейтинговым агентствам ЕС присваивать рейтинги России и российским компаниям и предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.