Великобритания ввела новые персональные санкции против 350 россиян

В целом теперь в санкционном списке Великобритании фигурируют 935 россиян. Президент Владимир Путин был внесен туда 25 февраля этого года — на следующий день после начала военной операции России на Украине. Ранее похожие меры в отношении россиян приняли Европейский союз, США и ряд других государств.