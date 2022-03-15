Великобритания ввела новые персональные санкции против 350 россиян
Великобритания ввела санкции против 350 физических и юридических лиц из России на фоне военной операции на Украине, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.
Ограничения распространяются на членов правительства, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, силовиков, бизнесменов, журналистов, а также детей представителей всех указанных групп. Санкции подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию.
В частности, в черный список попали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его жена, фигуристка Татьяна Навка, премьер-министр Михаил Мишустин, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минтранспорта Виталий Савельев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
Кроме того, под ограничения попали руководитель администрации президента России Антон Вайно, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Санкции коснулись и вице-премьеров, в том числе Марата Хуснуллина и Дмитрия Григоренко, главы Росгвардии Виктора Золотова и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
Среди парламентариев в список вошли в том числе Николай Валуев и Андрей Турчак, среди бизнесменов — члены совета директоров Альфа-банка Петр Авен и Михаил Фридман, акционер «Альфа-групп» Герман Хан, глава «Северстали» Алексей Мордашов, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг.
Из журналистов в черном списке оказались Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Тигран Кеосаян, Ольга Скабеева, Роман Бабаян, Антон Красовский, Константин Эрнст и Аркадий Мамонтов.
В целом теперь в санкционном списке Великобритании фигурируют 935 россиян. Президент Владимир Путин был внесен туда 25 февраля этого года — на следующий день после начала военной операции России на Украине. Ранее похожие меры в отношении россиян приняли Европейский союз, США и ряд других государств.