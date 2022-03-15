ЕС согласовал четвертый пакет санкций против России
Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций в отношении России, в нем, в частности, предусмотрен запрет на импорт российских изделий из стали, предметов роскоши, автомобилей премиум-класса и ювелирных изделий, говорится на сайте Еврокомиссии.
ЕС введет:
Полный запрет на сделки с определенными российскими госкомпаниями в разных сферах;
Запрет на импорт стальных изделий. Потери выручки России от их экспорта в ЕС оценили примерно в 3,3 млрд евро. Импортные квоты будут распределены между другими странами;
Запрет на новые инвестиции в энергетический сектор в России. Исключение сделают для гражданской ядерной энергетики и транспортировки определенных энергетических продуктов обратно в ЕС;
Запрет на экспорт предметов роскоши, в том числе дорогих автомобилей и ювелирных украшений. По мнению Еврокомиссии, это «напрямую ударит по российской элите».
Также ЕС расширит санкционный список бизнесменов, бизнес-элит и компаний из России, запретит кредитным рейтинговым агентствам ЕС присваивать рейтинги России и российским компаниям и предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.
Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, члены ЕС, начали вводить санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны после начала спецоперации на Украине. Страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, а также запретили экспорт в страну некоторых товаров и технологий.