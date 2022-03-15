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ЕС согласовал четвертый пакет санкций против России

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Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций в отношении России, в нем, в частности, предусмотрен запрет на импорт российских изделий из стали, предметов роскоши, автомобилей премиум-класса и ювелирных изделий, говорится на сайте Еврокомиссии.

ЕС введет:

  • Полный запрет на сделки с определенными российскими госкомпаниями в разных сферах;

  • Запрет на импорт стальных изделий. Потери выручки России от их экспорта в ЕС оценили примерно в 3,3 млрд евро. Импортные квоты будут распределены между другими странами;

  • Запрет на новые инвестиции в энергетический сектор в России. Исключение сделают для гражданской ядерной энергетики и транспортировки определенных энергетических продуктов обратно в ЕС;

  • Запрет на экспорт предметов роскоши, в том числе дорогих автомобилей и ювелирных украшений. По мнению Еврокомиссии, это «напрямую ударит по российской элите».

Также ЕС расширит санкционный список бизнесменов, бизнес-элит и компаний из России, запретит кредитным рейтинговым агентствам ЕС присваивать рейтинги России и российским компаниям и предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.

Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, члены ЕС, начали вводить санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны после начала спецоперации на Украине. Страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, а также запретили экспорт в страну некоторых товаров и технологий.

Ранее по теме: ЕС запрещает импорт стали из России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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