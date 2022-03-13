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ЕС запрещает импорт стали из России

Российским металлургам придется спешно менять направления экспортных поставок
Александр Волобуев Матвей Катков Денис Ильюшенков
По оценкам, наиболее болезненно новые санкции ударят по «Северстали» и группе НЛМК (на фото председатель совета директоров «НЛМК» Владимир Лисин (слева) и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов) / Андрей Гордеев / Ведомости

ЕС вводит запрет на поставки стали из России, об этом заявил 13 марта министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter. По его словам, санкции должны были начать действовать уже с воскресенья. По словам министра, ЕС также запретит инвестировать в российскую нефтедобычу и поставлять в Россию предметы роскоши.

Но окончательно согласовать пакет санкций в тот же день Еврокомиссии не удалось. Как сообщает ТАСС, в соцсетях французского представительства в ЕС вечером 13 марта было сообщено, что «доработка и апробация» санкций пройдут в понедельник, 14 марта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных