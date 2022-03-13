ЕС запрещает импорт стали из России

ЕС запрещает импорт стали из РоссииРоссийским металлургам придется спешно менять направления экспортных поставок
ЕС вводит запрет на поставки стали из России, об этом заявил 13 марта министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter. По его словам, санкции должны были начать действовать уже с воскресенья. По словам министра, ЕС также запретит инвестировать в российскую нефтедобычу и поставлять в Россию предметы роскоши.
Но окончательно согласовать пакет санкций в тот же день Еврокомиссии не удалось. Как сообщает ТАСС, в соцсетях французского представительства в ЕС вечером 13 марта было сообщено, что «доработка и апробация» санкций пройдут в понедельник, 14 марта.
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