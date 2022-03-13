ЕС запрещает импорт стали из России

ЕС вводит запрет на поставки стали из России, об этом заявил 13 марта министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter. По его словам, санкции должны были начать действовать уже с воскресенья. По словам министра, ЕС также запретит инвестировать в российскую нефтедобычу и поставлять в Россию предметы роскоши.