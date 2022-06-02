Песков: поставки оружия Украине не изменят параметров спецоперации

«Безусловно, подобное накачивание Украины оружием, тем более каждый раз более современным — это не меняет всех параметров специальной военной операции. В любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты. Но просто доставят больше страданий Украине, которая просто является инструментом в руках тех стран, которые туда поставляют оружие», — заявил Песков.