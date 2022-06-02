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Песков: поставки оружия Украине не изменят параметров спецоперации

Ведомости

Поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России, ее цели будут достигнуты в любом случае, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, подобное накачивание Украины оружием, тем более каждый раз более современным — это не меняет всех параметров специальной военной операции. В любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты. Но просто доставят больше страданий Украине, которая просто является инструментом в руках тех стран, которые туда поставляют оружие», — заявил Песков.

Он назвал нежелательными и неприятными сценарии, при которых иностранное вооружение будет использоваться для ударов по территории России. «Это существенно изменит ситуацию в неблагоприятную сторону», — подчеркнул Песков.

Накануне президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В рамках пакета США поставят на Украину реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 Javelin и 15 тактических машин. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России. 

Песков и официальный представитель МИДа России Мария Захарова ранее заявили, что Москва не верит словам президента Украины Владимира Зеленского в этом вопросе. Песков отметил, что поставки вооружения не способствуют появлению у Киева желания возобновить переговоры с Москвой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных