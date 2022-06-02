Песков: поставки оружия Украине не изменят параметров спецоперации
Поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России, ее цели будут достигнуты в любом случае, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, подобное накачивание Украины оружием, тем более каждый раз более современным — это не меняет всех параметров специальной военной операции. В любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты. Но просто доставят больше страданий Украине, которая просто является инструментом в руках тех стран, которые туда поставляют оружие», — заявил Песков.
Он назвал нежелательными и неприятными сценарии, при которых иностранное вооружение будет использоваться для ударов по территории России. «Это существенно изменит ситуацию в неблагоприятную сторону», — подчеркнул Песков.
Накануне президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине стоимостью $700 млн. В рамках пакета США поставят на Украину реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, 1000 Javelin и 15 тактических машин. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев заверил партнеров, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по территории России.
Песков и официальный представитель МИДа России Мария Захарова ранее заявили, что Москва не верит словам президента Украины Владимира Зеленского в этом вопросе. Песков отметил, что поставки вооружения не способствуют появлению у Киева желания возобновить переговоры с Москвой.