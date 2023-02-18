Бербок призвала Москву осчастливить мир и поменять свою позицию на 360 градусов
Москва может изменить свою точку зрения на 360 градусов и этим осчастливить весь мир, заявила на Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Германии Анналена Бербок. Об этом пишет «РИА Новости».
Отвечая на вопрос, возможна ли безопасность Украины в долгосрочной перспективе, Бербок подчеркнула, что нет, если президент России Владимир Путин «не изменит свою позицию на 360 градусов». Она добавила, что верит в способность людей меняться и менять свое мнение, как это сделала Германия в вопросе поставок Украине оружия: по словам главы МИДа, нейтралитет означал бы, что ФРГ заняла сторону России.
«Поэтому я и говорю: можно измениться на 360 градусов — стоит только захотеть. И президент Путин может это сделать, он может принять собственные решения и целиком изменить свой курс на 360 градусов. И уже завтра весь мир был бы счастлив по этому поводу», – сказала Бербок.
Слова главы немецкого внешнеполитического ведомства в своем Twitter прокомментировал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Забавно, что такие невежественные люди управляют Европой. Анналена Бербок заявила, что была бы счастлива, если бы Москва развернулась на 360 (градусов. – «Ведомости»), то есть сохранила ее прежней. Не сомневайтесь, мастер геометрии, так оно и будет. Мы придерживаемся своей позиции», – написал он.
24 января в ходе заседания ПАСЕ в Страсбурге Бербок призвала страны Евросоюза делать больше для поддержки Украины, в частности в том, что касается танков, и не искать виновных внутри содружества. Она добавила, что страны ЕС «ведут войну против России, а не друг против друга». Позднее в интервью газете Tagesspiegel она назвала свои слова ошибкой.