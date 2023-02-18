Бербок призвала Москву осчастливить мир и поменять свою позицию на 360 градусов

Слова главы немецкого внешнеполитического ведомства в своем Twitter прокомментировал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Забавно, что такие невежественные люди управляют Европой. Анналена Бербок заявила, что была бы счастлива, если бы Москва развернулась на 360 (градусов. – «Ведомости»), то есть сохранила ее прежней. Не сомневайтесь, мастер геометрии, так оно и будет. Мы придерживаемся своей позиции», – написал он.