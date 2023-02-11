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Глава МИД Германии назвала ошибкой свои слова о войне с Россией

Ведомости

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала ошибкой свои слова о том, что страны Евросоюза «ведут войну против России, а не друг против друга». Об этом она заявила в интервью газете Tagesspiegel.

«Есть пословица, которая звучит: «Не ошибается лишь тот, кто не живет», – прокомментировала свои слова министр (цитата по РИА «Новости»).

24 января в ходе заседания ПАСЕ в Страсбурге Бербок призвала страны Евросоюза делать больше для поддержки Украины, в частности в том, что касается танков, и не искать виновных внутри содружества. Она добавила, что страны ЕС «ведут войну против России, а не друг против друга».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что МИД Германии делает противоречивые заявления, касающиеся конфликта на Украине и роли ФРГ в нем, в связи с этим Москва просит посла ФРГ в РФ Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию Берлина. Также Захарова в своем Telegram-канале писала, что слова Бербок подтверждают заранее спланированную против России войну.

Председатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал канцлера Германии Олафа Шольца уволить Бербок после этих слов, пояснив, что «своим непрофессиональным и развязным поведением министр иностранных дел ставит под угрозу существование Германии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных