Глава МИД Германии назвала ошибкой свои слова о войне с Россией

24 января в ходе заседания ПАСЕ в Страсбурге Бербок призвала страны Евросоюза делать больше для поддержки Украины, в частности в том, что касается танков, и не искать виновных внутри содружества. Она добавила, что страны ЕС «ведут войну против России, а не друг против друга».