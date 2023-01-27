В Германии призвали уволить главу МИД Бербок после слов о войне против России
Председатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал канцлера Германии Олафа Шольца уволить министра иностранных дел страны Анналену Бербок после ее слов о том, что страны ЕС ведут войну против России.
«Своим непрофессиональным и развязным поведением министр иностранных дел ставит под угрозу существование Германии. Я призываю канцлера использовать свои полномочия и быстро и недвусмысленно сообщить российскому правительству, что Германия не находится в состоянии войны с Россией. Он должен уволить министра иностранных дел Бербок», – заявил Хрупалла, слова которого передает пресс-служба АдГ.
24 января в ходе заседания ПАСЕ в Страсбурге глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала страны ЕС делать больше для поддержки Украины, в частности, в том, что касается танков, и не искать виновных в отсутствии поставок западных танков внутри содружества. Она добавила, что страны ЕС «ведут войну против России, а не друг против друга».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД Германии делает противоречивые заявления, касающиеся конфликта на Украине и роли ФРГ в нем, в связи с этим Москва просит посла ФРГ в РФ Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию Берлина.