В Германии призвали уволить главу МИД Бербок после слов о войне против России

24 января в ходе заседания ПАСЕ в Страсбурге глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала страны ЕС делать больше для поддержки Украины, в частности, в том, что касается танков, и не искать виновных в отсутствии поставок западных танков внутри содружества. Она добавила, что страны ЕС «ведут войну против России, а не друг против друга».