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В Германии призвали уволить главу МИД Бербок после слов о войне против России

Ведомости

Председатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал канцлера Германии Олафа Шольца уволить министра иностранных дел страны Анналену Бербок после ее слов о том, что страны ЕС ведут войну против России.

«Своим непрофессиональным и развязным поведением министр иностранных дел ставит под угрозу существование Германии. Я призываю канцлера использовать свои полномочия и быстро и недвусмысленно сообщить российскому правительству, что Германия не находится в состоянии войны с Россией. Он должен уволить министра иностранных дел Бербок», – заявил Хрупалла, слова которого передает пресс-служба АдГ.

24 января в ходе заседания ПАСЕ в Страсбурге глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала страны ЕС делать больше для поддержки Украины, в частности, в том, что касается танков, и не искать виновных в отсутствии поставок западных танков внутри содружества. Она добавила, что страны ЕС «ведут войну против России, а не друг против друга».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МИД Германии делает противоречивые заявления, касающиеся конфликта на Украине и роли ФРГ в нем, в связи с этим Москва просит посла ФРГ в РФ Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию Берлина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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