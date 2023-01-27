Захарова призвала посла Германии прояснить позицию Берлина по Украине
МИД Германии делает противоречивые заявления, касающиеся конфликта на Украине и роли ФРГ в нем, в связи с этим Москва просит посла ФРГ в РФ Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию Берлина. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта. Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», — написала она в Telegram-канале.
24 января в ходе заседания ПАСЕ в Страсбурге глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала страны ЕС делать больше для поддержки Украины, в частности, в том, что касается танков, и не искать виновных внутри содружества. Она добавила, что страны ЕС «ведут войну против России, а не друг против друга».
На следующий день Германия объявила о поставке Киеву 14 танков Leopard 2. Берлин также разрешит союзникам отправлять на Украину свои Leopard 2, говорится в заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца.
26 января слова Бербок изданию Bild прокомментировали в германском МИДе. Там, сославшись на международное право и Устав ООН, заявили, что военная поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта.
Ранее Захарова уже комментировала высказывание Бербок о поставках танков Киеву и конфликте на Украине. «Если прибавить к этому откровения [бывшего канцлера ФРГ Ангелы] Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне», — заявила она в Telegram.