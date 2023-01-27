Захарова призвала посла Германии прояснить позицию Берлина по Украине

Ранее Захарова уже комментировала высказывание Бербок о поставках танков Киеву и конфликте на Украине. «Если прибавить к этому откровения [бывшего канцлера ФРГ Ангелы] Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне», — заявила она в Telegram.