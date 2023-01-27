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Захарова призвала посла Германии прояснить позицию Берлина по Украине

Ведомости

МИД Германии делает противоречивые заявления, касающиеся конфликта на Украине и роли ФРГ в нем, в связи с этим Москва просит посла ФРГ в РФ Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию Берлина. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта. Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», — написала она в Telegram-канале.

24 января в ходе заседания ПАСЕ в Страсбурге глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала страны ЕС делать больше для поддержки Украины, в частности, в том, что касается танков, и не искать виновных внутри содружества. Она добавила, что страны ЕС «ведут войну против России, а не друг против друга».

На следующий день Германия объявила о поставке Киеву 14 танков Leopard 2. Берлин также разрешит союзникам отправлять на Украину свои Leopard 2, говорится в заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца.

26 января слова Бербок изданию Bild прокомментировали в германском МИДе. Там, сославшись на международное право и Устав ООН, заявили, что военная поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта.

Ранее Захарова уже комментировала высказывание Бербок о поставках танков Киеву и конфликте на Украине. «Если прибавить к этому откровения [бывшего канцлера ФРГ Ангелы] Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне», — заявила она в Telegram.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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