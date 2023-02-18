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Генсек НАТО: риск эскалации конфликта на Украине несет меньшие риски, чем победа России

Ведомости

Эскалация конфликта на Украине несет меньшие риски для НАТО, чем победа России, которая будет «чрезвычайно» опасной для союзников, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает ТАСС.

«Многие задаются вопросом, не несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта. Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет. Но риск победы Путина гораздо выше», – сказал он.

По словам Столтенберга, победа России «будет чрезвычайно» опасной для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.

24 января в ходе заседания ПАСЕ в Страсбурге министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала страны Евросоюза делать больше для поддержки Украины, в частности в том, что касается танков, и не искать виновных внутри содружества. Она добавила, что страны ЕС «ведут войну против России, а не друг против друга».

1 февраля директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в беседе с «РИА Новости» заявил, что Запад расширяет объемы и перечень поставок наступательных вооружений Киеву, и, по его словам, США и их союзники готовы «вести войну с Россией до последнего украинца».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных