Генсек НАТО: риск эскалации конфликта на Украине несет меньшие риски, чем победа России
Эскалация конфликта на Украине несет меньшие риски для НАТО, чем победа России, которая будет «чрезвычайно» опасной для союзников, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает ТАСС.
«Многие задаются вопросом, не несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта. Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет. Но риск победы Путина гораздо выше», – сказал он.
По словам Столтенберга, победа России «будет чрезвычайно» опасной для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.
24 января в ходе заседания ПАСЕ в Страсбурге министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала страны Евросоюза делать больше для поддержки Украины, в частности в том, что касается танков, и не искать виновных внутри содружества. Она добавила, что страны ЕС «ведут войну против России, а не друг против друга».
1 февраля директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в беседе с «РИА Новости» заявил, что Запад расширяет объемы и перечень поставок наступательных вооружений Киеву, и, по его словам, США и их союзники готовы «вести войну с Россией до последнего украинца».