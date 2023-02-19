Песков: заявление Нуланд о Крыме подчеркивает глубину разногласий России и США

Слова замгоссекретаря США о поддержке ударов ВСУ по Крыму подтверждают вовлеченность Вашингтона в конфликт, заявил ранее пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Игорь Гиренко. По его словам, Нуланд «призналась, что администрация подпитывает амбиции киевского режима» по нападению на Россию. Гиренко подчеркнул, что слова США постоянно подкрепляются действиями – поставками военной помощи и консультациями украинских военных начальников. «Де-факто вместе с ними [украинскими военачальниками] планируют операции. Участвуют в наведении на цели вооружений, что открыто признают и американские эксперты», – уточнил он.