Песков: заявление Нуланд о Крыме подчеркивает глубину разногласий России и США
Точка зрения замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая заявила о поддержке ударов ВСУ по Крыму, подчеркивает глубину разногласий в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
16 февраля Нуланд во время своего выступления в Карнеги напомнила, что Вашингтон не признает итоги референдумов о присоединении Крыма к России в 2014 г. По ее словам, «массивные военные сооружения», которые находятся на полуострове, являются законными целями ВСУ, а Вашингтон поддерживает удары по этим объектам.
«Госпожа Нуланд относится к очень обширному стану таких наиболее агрессивных «ястребов» американской политики. Это такая хорошо нам известная точка зрения. Она лишний раз подчеркивает глубину наших разногласий», – сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Песков добавил, что заявления Нуланд также подчеркивают роль США как «главного провокатора» существующей международной напряженности.
Слова замгоссекретаря США о поддержке ударов ВСУ по Крыму подтверждают вовлеченность Вашингтона в конфликт, заявил ранее пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Игорь Гиренко. По его словам, Нуланд «призналась, что администрация подпитывает амбиции киевского режима» по нападению на Россию. Гиренко подчеркнул, что слова США постоянно подкрепляются действиями – поставками военной помощи и консультациями украинских военных начальников. «Де-факто вместе с ними [украинскими военачальниками] планируют операции. Участвуют в наведении на цели вооружений, что открыто признают и американские эксперты», – уточнил он.
В посольстве отметили, что рассматривают такую позицию США как «неприкрытое проявление воинственного настроя» по отношению к России и воспринимают призывы к ударам по Крыму как к ударам по любому другому российскому городу, в том числе по Москве.
28 января советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна ведет переговоры с западными странами по поводу передачи стране авиации и дальнобойных ракет, «которые позволят уничтожить тыловую инфраструктуру, прежде всего артиллерийские склады, очень мощное число этих складов находится на территории Крыма». После этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нападение на Крым приведет к «неотвратимому возмездию с применением любого оружия».
В середине февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что попытка наступления Украины на Крым стала бы пересечением «красной линии» для Кремля, что может привести к большей эскалации конфликта.