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Политика

Медведев пообещал Украине «неотвратимое возмездие» за нападение на Крым

Ведомости

Украинские власти должны понимать, что нападение на Крым приведет к «неотвратимому возмездию с применением любого оружия», написал в своем аккаунте в Twitter заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Международное право уважает волю людей. Крым это Россия. Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта. Украинская банда наркоманов должна понимать, что такие нападения будут встречены неотвратимым возмездием с применением любого оружия», – написал политик.

28 января в эфире телеканала «Дом» советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что страна ведет переговоры с западными странами по поводу передачи стране авиации и дальнобойных ракет, «которые позволят уничтожить тыловую инфраструктуру, прежде всего артиллерийские склады, очень мощное число этих складов находится на территории Крыма».

1 февраля президент России Владимир Путин на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций, сообщил, что перед Минобороны стоит задача, чтобы приграничные регионы не подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее днем Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон заявил, что ответ Москвы на удары Украины «с разрешения США» по Крыму или вглубь страны «может быть любым», о чем «вполне определенно» сказал Путин. «Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктриниальными документами, включая Основы ядерного сдерживания. Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным», – сказал политик.

3 февраля глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что в республике с 5 февраля и до принятия решения о его отмене будет действовать «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Он уточнил, что решение затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. «Желтый» уровень террористической опасности также продолжит действовать на объектах ряда региональных ведомств, включая крымский минтранс, минздрав, министерство топлива и энергетики и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных