Медведев пообещал Украине «неотвратимое возмездие» за нападение на Крым
Украинские власти должны понимать, что нападение на Крым приведет к «неотвратимому возмездию с применением любого оружия», написал в своем аккаунте в Twitter заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Международное право уважает волю людей. Крым это Россия. Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта. Украинская банда наркоманов должна понимать, что такие нападения будут встречены неотвратимым возмездием с применением любого оружия», – написал политик.
28 января в эфире телеканала «Дом» советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что страна ведет переговоры с западными странами по поводу передачи стране авиации и дальнобойных ракет, «которые позволят уничтожить тыловую инфраструктуру, прежде всего артиллерийские склады, очень мощное число этих складов находится на территории Крыма».
1 февраля президент России Владимир Путин на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций, сообщил, что перед Минобороны стоит задача, чтобы приграничные регионы не подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее днем Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон заявил, что ответ Москвы на удары Украины «с разрешения США» по Крыму или вглубь страны «может быть любым», о чем «вполне определенно» сказал Путин. «Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктриниальными документами, включая Основы ядерного сдерживания. Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным», – сказал политик.
3 февраля глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что в республике с 5 февраля и до принятия решения о его отмене будет действовать «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Он уточнил, что решение затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. «Желтый» уровень террористической опасности также продолжит действовать на объектах ряда региональных ведомств, включая крымский минтранс, минздрав, министерство топлива и энергетики и др.