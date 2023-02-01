Путин призвал не допускать обстрелы российских регионов со стороны Украины
Приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил президент Владимир Путин. Эта задача стоит перед Минобороны страны, отметил глава государства.
«Конечно, приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», – сказал Путин на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба Кремля.
Особое внимание на сегодняшнем совещании должно быть уделено поддержке жителей Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей, чьи дома и квартиры на приграничных территориях получили повреждения или вовсе были разрушены вследствие обстрелов со стороны Украины, указал российский президент. Путин подчеркнул, что многие граждане в этих регионах оказались в трудной ситуации – «лишились жилья, вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания, столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла, электроэнергии».
«Обращаю внимание коллег в правительстве и на местах: проблемы для граждан стоят очень остро», – сказал глава государства на совещании. Путин заявил о необходимости отремонтировать или возместить потерю домой, квартир, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, водоснабжения и др. президент подчеркнул, что решение данных задач «не должно буксовать, вязнуть в бюрократических процедурах». Он призвал действовать быстро и эффективно.