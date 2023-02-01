Путин призвал не допускать обстрелы российских регионов со стороны Украины

Особое внимание на сегодняшнем совещании должно быть уделено поддержке жителей Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей, чьи дома и квартиры на приграничных территориях получили повреждения или вовсе были разрушены вследствие обстрелов со стороны Украины, указал российский президент. Путин подчеркнул, что многие граждане в этих регионах оказались в трудной ситуации – «лишились жилья, вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания, столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла, электроэнергии».