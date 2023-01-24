В Белгородской области с начала обстрелов ВСУ погибли 25 жителей
В Белгородской области с начала обстрелов со стороны украинских военных погибли 25 жителей, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Украина, противник, обстреливает мирные населенные пункты. У нас 25 человек погибли и 96 человек ранено», - цитирует Гладкова пресс-служба Кремля.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Так, 23 января глава региона сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракету над селом Казинка в Валуйском городском округе. По его словам, обломки ракеты упали в поле.
Сейчас в Белгородской области введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В апреле 2022 г. его ввели шесть из семи приграничных регионов. С тех пор его неоднократно продлевали. В частности, в Белгородской области он действует до 4 февраля, в последний раз его продлевали 20 января.
Помимо этого, в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.