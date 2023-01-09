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Мэр Донецка сообщил о погибших в результате обстрелов в новогодние праздники

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за новогодние праздники обстреляли Донецк 230 раз, заявил мэр города Алексей Кулемзин в эфире «Первого канала». В результате погибли два мирных жителя и 13 человек, включая ребенка, получили ранения, добавил он.

«На протяжении всех этих праздничных дней город подвергся обстрелам 230 раз. Использовалась тяжелая артиллерия, системы залпового огня. Обстреливаются все районы города Донецка. В результате, к сожалению, погибли два мирных жителя, ранены тринадцать человек, в том числе один ребенок», — сообщил Кулемзин (цитата по ТАСС).

5 января президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на 36 часов с полудня 6 января до конца 7 января в зоне проведения спецоперации на Украине. Глава государства отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных, поэтому он призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение, заявив, что Москва под предлогом тишины на Украине пытается скрыть подготовку «новой волны агрессии». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал в своем Twitter этот шаг лицемерным, заявив, что «временное перемирие» может начаться лишь после вывода войск.

Ранее по теме: ВСУ обстреляли Донецк сразу после начала объявленного Россией режима тишины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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