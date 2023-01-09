Мэр Донецка сообщил о погибших в результате обстрелов в новогодние праздники

«На протяжении всех этих праздничных дней город подвергся обстрелам 230 раз. Использовалась тяжелая артиллерия, системы залпового огня. Обстреливаются все районы города Донецка. В результате, к сожалению, погибли два мирных жителя, ранены тринадцать человек, в том числе один ребенок», — сообщил Кулемзин (цитата по ТАСС).