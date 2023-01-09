Мэр Донецка сообщил о погибших в результате обстрелов в новогодние праздники
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за новогодние праздники обстреляли Донецк 230 раз, заявил мэр города Алексей Кулемзин в эфире «Первого канала». В результате погибли два мирных жителя и 13 человек, включая ребенка, получили ранения, добавил он.
«На протяжении всех этих праздничных дней город подвергся обстрелам 230 раз. Использовалась тяжелая артиллерия, системы залпового огня. Обстреливаются все районы города Донецка. В результате, к сожалению, погибли два мирных жителя, ранены тринадцать человек, в том числе один ребенок», — сообщил Кулемзин (цитата по ТАСС).
5 января президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на 36 часов с полудня 6 января до конца 7 января в зоне проведения спецоперации на Украине. Глава государства отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных, поэтому он призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня.
В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение, заявив, что Москва под предлогом тишины на Украине пытается скрыть подготовку «новой волны агрессии». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал в своем Twitter этот шаг лицемерным, заявив, что «временное перемирие» может начаться лишь после вывода войск.