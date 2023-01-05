Российские войска прекратят огонь на Украине на Рождество

Российские войска прекратят огонь на Украине на РождествоСоответствующее поручение дал президент Владимир Путин после призыва патриарха Кирилла
Российские войска получили указания от министра обороны Сергея Шойгу ввести режим прекращения огня на 36 часов с полудня 6 января до конца 7 января в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале. Данные указания были отданы в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, о котором вечером 5 января сообщила пресс-служба Кремля.
«Учитывая обращение святейшего патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 г. до 24.00 7 января 2023 г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», – говорится в сообщении, которое приводится на сайте Кремля. Также глава государства отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных. Поэтому он и призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня.
Патриарх Кирилл утром 5 января обратился ко всем «сторонам междоусобного конфликта» с призывом установить «рождественское перемирие». Он привел аргументы, которые вслед за ним и повторило российское военно-политическое руководство, предложив прекратить огонь с 12.00 6 января до 24.00 7 января, «чтобы православные люди могли посетить службы» в сочельник и в день Рождества. На сайте Московского Патриархата уже отметили, что решение было принято Путиным и Шойгу после выступления патриарха Кирилла.
Официально в Кремле комментировали вопрос перемирия на фоне праздников 14 декабря: тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что «темы нет на повестке дня». В Киеве 5 января уже отреагировали на поручение Путина и реакцию Шойгу. В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал в своем Twitter этот шаг лицемерным, заявив, что «временное перемирие» может начаться лишь после вывода войск. В Москве неоднократно говорили, что такое развитие событий невозможно.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Прежде режим временного прекращения огня в зоне боевых действий на длительный период официально не объявлялся.