Российские войска прекратят огонь на Украине на Рождество

Официально в Кремле комментировали вопрос перемирия на фоне праздников 14 декабря: тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что «темы нет на повестке дня». В Киеве 5 января уже отреагировали на поручение Путина и реакцию Шойгу. В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал в своем Twitter этот шаг лицемерным, заявив, что «временное перемирие» может начаться лишь после вывода войск. В Москве неоднократно говорили, что такое развитие событий невозможно.