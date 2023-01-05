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Российские войска прекратят огонь на Украине на Рождество

Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин после призыва патриарха Кирилла
Денис Куренев
Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска получили указания от министра обороны Сергея Шойгу ввести режим прекращения огня на 36 часов с полудня 6 января до конца 7 января в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале. Данные указания были отданы в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, о котором вечером 5 января сообщила пресс-служба Кремля.

«Учитывая обращение святейшего патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 г. до 24.00 7 января 2023 г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», – говорится в сообщении, которое приводится на сайте Кремля. Также глава государства отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных. Поэтому он и призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня.

Патриарх Кирилл утром 5 января обратился ко всем «сторонам междоусобного конфликта» с призывом установить «рождественское перемирие». Он привел аргументы, которые вслед за ним и повторило российское военно-политическое руководство, предложив прекратить огонь с 12.00 6 января до 24.00 7 января, «чтобы православные люди могли посетить службы» в сочельник и в день Рождества. На сайте Московского Патриархата уже отметили, что решение было принято Путиным и Шойгу после выступления патриарха Кирилла.

Официально в Кремле комментировали вопрос перемирия на фоне праздников 14 декабря: тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что «темы нет на повестке дня». В Киеве 5 января уже отреагировали на поручение Путина и реакцию Шойгу. В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал в своем Twitter этот шаг лицемерным, заявив, что «временное перемирие» может начаться лишь после вывода войск. В Москве неоднократно говорили, что такое развитие событий невозможно.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Прежде режим временного прекращения огня в зоне боевых действий на длительный период официально не объявлялся.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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