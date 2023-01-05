Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие

После этого заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов подчеркивал, что Киев не намерен прекращать огонь в новогодний период. По его словам, «полное прекращение огня» на территории страны и в Донбассе наступит только после того, как ни одного российского военного «не останется на земле».