Генштаб Украины выступил против перемирия на Новый год

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к лидерам стран G7 назвал «три шага», способных, по его мнению, приблизить мир на Украине. Первый шаг заключается в предоставлении современных танков, снарядов, артиллерии и др. Оказание поддержки в энергетической, финансовой и социальной стабильности на Украине в следующем году является вторым шагом, третий – заключается в выполнении «формулы мира», которую ранее предложил украинский президент.