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Генштаб Украины выступил против перемирия на Новый год

Ведомости

Украина не намерена прекращать огонь в новогодний период, передает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

По его словам, «полное прекращение огня» на территории страны и в Донбассе наступит только после того, как ни одного российского военного «не останется на земле».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что возможность перемирия с Украиной в период новогодних праздников не рассматривается, таких предложений не поступало.

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к лидерам стран G7 назвал «три шага», способных, по его мнению, приблизить мир на Украине. Первый шаг заключается в предоставлении современных танков, снарядов, артиллерии и др. Оказание поддержки в энергетической, финансовой и социальной стабильности на Украине в следующем году является вторым шагом, третий – заключается в выполнении «формулы мира», которую ранее предложил украинский президент.

Песков неоднократно говорил о нежелании Украины вести переговоры с Россией, а также отрицании такого типа регулирования конфликта украинской стороной. Помимо прочего Украина на законодательном уровне ввела запрет на проведение каких-либо переговоров с Россией.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.   

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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