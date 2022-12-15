Генштаб Украины выступил против перемирия на Новый год
Украина не намерена прекращать огонь в новогодний период, передает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.
По его словам, «полное прекращение огня» на территории страны и в Донбассе наступит только после того, как ни одного российского военного «не останется на земле».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что возможность перемирия с Украиной в период новогодних праздников не рассматривается, таких предложений не поступало.
13 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к лидерам стран G7 назвал «три шага», способных, по его мнению, приблизить мир на Украине. Первый шаг заключается в предоставлении современных танков, снарядов, артиллерии и др. Оказание поддержки в энергетической, финансовой и социальной стабильности на Украине в следующем году является вторым шагом, третий – заключается в выполнении «формулы мира», которую ранее предложил украинский президент.
Песков неоднократно говорил о нежелании Украины вести переговоры с Россией, а также отрицании такого типа регулирования конфликта украинской стороной. Помимо прочего Украина на законодательном уровне ввела запрет на проведение каких-либо переговоров с Россией.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.