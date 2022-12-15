Минобороны сообщило об уничтожении двух диверсионных групп ВСУ в ДНР
Вооруженные силы (ВС) РФ ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе Павловки в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В районе населенного пункта Павловка Донецкой народной республики обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — говорится в сводке оборонного ведомства.
Также на Южнодонецком направлении российские войска ударами авиации и огнем артиллерии поразили резервы противника в районе населенного пункта Доброволье в ДНР. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 40 военных.
В ведомстве отметили, что на Донецком направлении ВС РФ продолжили наступление, заняли новые позиции, а также отразили контратаки ВСУ. На данном направлении было уничтожено около 30 украинских военнослужащих.
Кроме того, ВСУ пытались атаковать российские позиции на Купянском и Краснолиманском направлениях. В Минобороны подчеркнули, что все атаки были пресечены. В общей сложности на этих направлениях потери противника составили порядка 75 человек.
В Харьковской области российские ракетные войска поразили пункты управления ВСУ, также в районе Купянска был уничтожен склад боеприпасов украинских военных. В Херсонской и Запорожской областях также были ликвидированы склады вооружений и материально-технических средств ВСУ.
Накануне, 14 декабря, Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль основной части села Водяное в ДНР. В результате противник потерял до 50 военнослужащих. В тот же день российские военные сорвали контратаки ВСУ на Краснолиманском и Южнодонецком направлениях.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.