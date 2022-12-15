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Минобороны сообщило об уничтожении двух диверсионных групп ВСУ в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе Павловки в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«В районе населенного пункта Павловка Донецкой народной республики обнаружены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Также на Южнодонецком направлении российские войска ударами авиации и огнем артиллерии поразили резервы противника в районе населенного пункта Доброволье в ДНР. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 40 военных.

В ведомстве отметили, что на Донецком направлении ВС РФ продолжили наступление, заняли новые позиции, а также отразили контратаки ВСУ. На данном направлении было уничтожено около 30 украинских военнослужащих. 

Кроме того, ВСУ пытались атаковать российские позиции на Купянском и Краснолиманском направлениях. В Минобороны подчеркнули, что все атаки были пресечены. В общей сложности на этих направлениях потери противника составили порядка 75 человек.

В Харьковской области российские ракетные войска поразили пункты управления ВСУ, также в районе Купянска был уничтожен склад боеприпасов украинских военных. В Херсонской и Запорожской областях также были ликвидированы склады вооружений и материально-технических средств ВСУ. 

Накануне, 14 декабря, Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль основной части села Водяное в ДНР. В результате противник потерял до 50 военнослужащих. В тот же день российские военные сорвали контратаки ВСУ на Краснолиманском и Южнодонецком направлениях. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.   

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных