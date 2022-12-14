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Минобороны сообщило о взятии основной части села Водяное в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль основную часть села Водяное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

«На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное Донецкой народной республики», — говорится в сводке о ходе спецоперации от 14 декабря.

В результате противник потерял до 50 военнослужащих, три бронированные машины и четыре пикапа, добавили в ведомстве.

Кроме того, на Купянском направлении в Харьковской области и ЛНР российские войска уничтожили до 100 украинских военных. На Краснолиманском направлении ВС РФ сорвали контратаки противника. Отмечается, что в районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР были ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего на этом направлении противник потерял более 60 военнослужащих.

Также попытка ВСУ контратаковать российские позиции была пресечена на Южнодонецком направлении. За сутки там уничтожили до 80 украинских военнослужащих. 

Отмечается, что в районе населенного пункта Краматорск (ДНР) российские войска поразили пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман».

Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в украинской столице. Кроме того, в Киеве и Киевской области сработали системы ПВО, а также была объявлена воздушная тревога. Кличко утверждал, что над Киевом было сбито 10 дронов. В сводке Минобороны РФ информация об этом не приводится.

Накануне, 13 декабря, Минобороны сообщило об ударе по скоплениям ВСУ и наемников на Купянском направлении. В результате противник потерял более 40 военных. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных