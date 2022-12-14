Минобороны сообщило о взятии основной части села Водяное в ДНР

Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в украинской столице. Кроме того, в Киеве и Киевской области сработали системы ПВО, а также была объявлена воздушная тревога. Кличко утверждал, что над Киевом было сбито 10 дронов. В сводке Минобороны РФ информация об этом не приводится.