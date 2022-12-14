Минобороны сообщило о взятии основной части села Водяное в ДНР
Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль основную часть села Водяное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.
«На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное Донецкой народной республики», — говорится в сводке о ходе спецоперации от 14 декабря.
В результате противник потерял до 50 военнослужащих, три бронированные машины и четыре пикапа, добавили в ведомстве.
Кроме того, на Купянском направлении в Харьковской области и ЛНР российские войска уничтожили до 100 украинских военных. На Краснолиманском направлении ВС РФ сорвали контратаки противника. Отмечается, что в районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР были ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего на этом направлении противник потерял более 60 военнослужащих.
Также попытка ВСУ контратаковать российские позиции была пресечена на Южнодонецком направлении. За сутки там уничтожили до 80 украинских военнослужащих.
Отмечается, что в районе населенного пункта Краматорск (ДНР) российские войска поразили пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман».
Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в украинской столице. Кроме того, в Киеве и Киевской области сработали системы ПВО, а также была объявлена воздушная тревога. Кличко утверждал, что над Киевом было сбито 10 дронов. В сводке Минобороны РФ информация об этом не приводится.
Накануне, 13 декабря, Минобороны сообщило об ударе по скоплениям ВСУ и наемников на Купянском направлении. В результате противник потерял более 40 военных.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.