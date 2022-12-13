Минобороны сообщило об ударе по скоплениям ВСУ и наемников на Купянском направлении
Российская артиллерия нанесла удар по позициям и скоплениям ВСУ и иностранных наемников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На Купянском направлении российской артиллерией нанесено огневое поражение по вскрытым местам скопления и позициям ВСУ, а также иностранных наемников. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля», – сказал он.
Конашенков также отметил, что за минувшие сутки российские войска пресекли контратаки трех штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении, а также отразили три контратаки противника на Донецком направлении. На Южнодонецком направлении сорвали попытку наступления мотопехотной роты ВСУ в направлении населенного пункта Павловка в ДНР.
Вчера, 12 декабря, в Минобороны России сообщили о продолжении российскими войсками наступательных действий на Донецком направлении, а также нанесении ударов по скоплениям сил ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.