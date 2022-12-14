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Мэр Киева сообщил о взрывах в городе

Ведомости

В Киеве произошли взрывы, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы уже выехали на место», — написал он. 

Позже Кличко уточнил, что над Киевом и Киевской областью системы противовоздушной обороны (ПВО) якобы сбили уже 10 дронов. В городе и области объявлена воздушная тревога, передает ТАСС. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.

В предыдущий раз Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины 5 декабря. В результате были поражены все назначенные 17 объектов, сообщили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что по Киеву в тот день удары не наносились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных