Мэр Киева сообщил о взрывах в городе

В предыдущий раз Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины 5 декабря. В результате были поражены все назначенные 17 объектов, сообщили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что по Киеву в тот день удары не наносились.