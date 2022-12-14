Мэр Киева сообщил о взрывах в городе
В Киеве произошли взрывы, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
«Взрывы в Шевченковском районе столицы. Службы уже выехали на место», — написал он.
Позже Кличко уточнил, что над Киевом и Киевской областью системы противовоздушной обороны (ПВО) якобы сбили уже 10 дронов. В городе и области объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.
В предыдущий раз Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины 5 декабря. В результате были поражены все назначенные 17 объектов, сообщили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что по Киеву в тот день удары не наносились.