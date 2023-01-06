ВСУ обстреляли Донецк сразу после начала объявленного Россией режима тишины

Накануне, 5 января президент РФ Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на 36 часов с полудня 6 января до конца 7 января в зоне проведения спецоперации на Украине. Глава государства отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных, поэтому он призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня.