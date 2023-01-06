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ВСУ обстреляли Донецк сразу после начала объявленного Россией режима тишины

Ведомости

Украинские военные обстреляли Петровский район Донецка из артиллерии ровно в 12:00 после начала действия объявленнного Россией режима тишины, передает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 12:00 — н.п. Курахово – г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Накануне, 5 января президент РФ Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на 36 часов с полудня 6 января до конца 7 января в зоне проведения спецоперации на Украине. Глава государства отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных, поэтому он призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского коллеги, заявив, что Москва под предлогом тишины на Украине пытается скрыть подготовку «новой волны агрессии». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал в своем Twitter этот шаг лицемерным, заявив, что «временное перемирие» может начаться лишь после вывода войск.

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, в свою очередь, заявил, что ВС России не станут игнорировать провокации ВСУ в период действия режима прекращения огня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных