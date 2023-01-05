Пушилин: ВС России будут отвечать на провокации Киева во время режима прекращения огня

«Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения», – написал он.