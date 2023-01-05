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Пушилин: ВС России будут отвечать на провокации Киева во время режима прекращения огня

Ведомости

Вооруженные силы России не станут игнорировать провокации ВСУ в период действия режима прекращения огня, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения», – написал он.

Пушилин также добавил, что решение президента РФ Владимира Путина о введении режима прекращения огня на Рождество «как человека православного относится как раз к православным людям», однако руководство Киева, подчеркнул он, «по понятным причинам» считать православным нельзя.

Сегодня Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с полудня 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Президент отметил, что в районах боевых действий проживает большое количество православных, а потому призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник и День Рождества Христова.

В Киеве выступили резко против данной инициативы. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал в своем Twitter ее лицемерной, заявив, что «временное перемирие» может начаться лишь после вывода войск. Против временного режима прекращения огня выступил также и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, заявивший, что Киев не будет соблюдать режим прекращения огня.

«Никаких переговоров с ними [с Москвой]», – приводит его слова ТАСС.

Минобороны России, в свою очередь, сообщило, что российские войска получили указания от министра обороны Сергея Шойгу ввести режим прекращения огня на 36 часов с полудня 6 января до конца 7 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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