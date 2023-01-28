Подоляк: Украина ведет переговоры по передаче стране авиации

Тема истребителей в рамках конфликта поднимается с весны 2022 г. Президент Украины Владимир Зеленский еще в марте 2022 г. попросил поставить его стране истребители F-15 и F-16. В том же месяце Польша предлагала передать Киеву МиГ-29 в обмен на компенсацию ей в виде F-16, но официально США не одобрили эту инициативу. 25 января 2023 г. польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Варшава весной тайно передала Украине «некоторое количество» МиГ-29 по частям под видом деталей.