Подоляк: Украина ведет переговоры по передаче стране авиации
Украина ведет переговоры с западными странами по поводу передачи стране авиации и дальнобойных ракет, заявил в эфире телеканала «Дом» советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Сейчас на переговорном столе две очень важные позиции: ракеты повышенной дальности, которые позволят уничтожить тыловую инфраструктуру, прежде всего артиллерийские склады, очень мощное число этих складов находится на территории Крыма, и, соответственно, авиация», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
26 января издание Politico со ссылкой на собственные источники среди чиновников и дипломатов сообщило, что страны НАТО ведут внутренние обсуждения о возможности поставок истребителей Киеву. По словам участников переговоров, дебаты по авиакомпоненте могут оказаться еще более ожесточенными, чем споры о танках. На данный момент среди ярых сторонников идеи отправки истребителей на Украину упоминаются страны Балтии. В Вашингтоне же, по словам одного из источников Politico, сообщили представителям Киева, что отправка истребителей «на данный момент невозможна».
Тема истребителей в рамках конфликта поднимается с весны 2022 г. Президент Украины Владимир Зеленский еще в марте 2022 г. попросил поставить его стране истребители F-15 и F-16. В том же месяце Польша предлагала передать Киеву МиГ-29 в обмен на компенсацию ей в виде F-16, но официально США не одобрили эту инициативу. 25 января 2023 г. польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Варшава весной тайно передала Украине «некоторое количество» МиГ-29 по частям под видом деталей.
В октябре 2022 г. готовность поставить Киеву советские истребители МиГ-29 выразил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер, а в январе 2023 г. глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра допустил поставки F-16. 16 января замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник предложил ФРГ передать Украине 93 истребителя-бомбардировщика Tornado, которые планируют вывести из эксплуатации. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, объявляя 25 января о передаче Украине танков, исключил возможность поставок боевых самолетов, объяснив это желанием не допускать дальнейшую военную эскалацию.