В Крыму установили высокий уровень террористической опасности бессрочно

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан в ряде муниципальных образований и на объектах республики высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать с 20:00 5 февраля 2023 г. и до принятия решения о его отмене», – написал Аксенов.