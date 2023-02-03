В Крыму установили высокий уровень террористической опасности бессрочно
В Крыму «желтый» (высокий) уровень террористической опасности будет действовать с 5 февраля и до принятия решения о его отмене, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан в ряде муниципальных образований и на объектах республики высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать с 20:00 5 февраля 2023 г. и до принятия решения о его отмене», – написал Аксенов.
Глава Крыма уточнил, что решение затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. «Желтый» уровень террористической опасности также продолжит действовать на объектах ряда региональных ведомств, включая крымский минтранс, минздрав, министерство топлива и энергетики и др.
Помимо этого силовым ведомствам поручено усилить контроль за передвижением транспорта через административные границы Крыма, организовать проведение досмотра транспорта с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.
31 января президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены.
Всего уровней террористической опасности три: «синий» (повышенный), «желтый» (высокий) и «красный» (критический).
1 февраля Путин заявил, что приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Эта задача стоит перед Минобороны страны, отметил глава государства.
«Конечно, приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», – сказал Путин на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций.