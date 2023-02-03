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Общество

В Крыму установили высокий уровень террористической опасности бессрочно

Ведомости

В Крыму «желтый» (высокий) уровень террористической опасности будет действовать с 5 февраля и до принятия решения о его отмене, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан в ряде муниципальных образований и на объектах республики высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать с 20:00 5 февраля 2023 г. и до принятия решения о его отмене», – написал Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что решение затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. «Желтый» уровень террористической опасности также продолжит действовать на объектах ряда региональных ведомств, включая крымский минтранс, минздрав, министерство топлива и энергетики и др.

Помимо этого силовым ведомствам поручено усилить контроль за передвижением транспорта через административные границы Крыма, организовать проведение досмотра транспорта с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.

Крым стал третьим регионом, который установил «желтый» уровень террористической опасности бессрочно. До этого он был установлен в Брянской и Курской областях.

Ранее по теме: В приграничных регионах будут досматривать автомобили

31 января президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены. 

Всего уровней террористической опасности три: «синий» (повышенный), «желтый» (высокий) и «красный» (критический).

1 февраля Путин заявил, что приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Эта задача стоит перед Минобороны страны, отметил глава государства.

«Конечно, приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», – сказал Путин на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций.

Ранее по теме: В Брянской области установили высокий уровень террористической опасности бессрочно

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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