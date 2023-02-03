В Брянской области установили высокий уровень террористической опасности бессрочно
Высокий («желтый») уровень террористической опасности продлили в Брянской области с 3 февраля 14:00 (совпадает с московским) до особого распоряжения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14:00 часов 3 февраля 2023 г. установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности. <...> Информация об отмене террористической опасности будет доведена дополнительно», – сказано в сообщении.
Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил о работе системы ПВО, в результате которой была отражена ракетная атака ВСУ. 1 февраля Богомаз сообщал, что с начала спецоперации Брянская область подверглась обстрелам более 270 раз, в результате чего погибли четыре человека и 22 получили ранения. За причиненный ущерб, как сообщил брянский губернатор, из местного бюджета была оказана помощь в размере 4,4 млн руб.
31 января президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены.
Всего уровней террористической опасности три: «синий» (повышенный), «желтый» (высокий) и «красный» (критический). Согласно информации на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК), последний уровень вводится при наличии информации о совершенном теракте или о совершении действий, которые создают угрозу теракта.
В апреле 2022 г. «желтый» (высокий) уровень террористической опасности ввели шесть из семи приграничных регионов на фоне регулярных обстрелов со стороны Украины. С тех пор режим неоднократно продлевали. Кроме этого, с 19 октября 2022 г. введен режим «среднего уровня реагирования», который распространяется на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.