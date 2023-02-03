Брянский губернатор сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ

1 февраля Богомаз сообщал, что с начала спецоперации Брянская область подверглась обстрелам более 270 раз, в результате чего погибли четыре человека и 22 получили ранения. За причиненный ущерб, как сообщил брянский губернатор, из местного бюджета была оказана помощь в размере 4,4 млн руб.