Брянский губернатор сообщил об отражении ракетной атаки ВСУ
Утром 3 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа Брянской области, система ПВО отразила атаку, сбив четыре ракеты, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня в 5 утра украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. Сбиты четыре ракеты», – написал он в своем Telegram-канале.
В результате удара пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы, добавил глава региона.
1 февраля Богомаз сообщал, что с начала спецоперации Брянская область подверглась обстрелам более 270 раз, в результате чего погибли четыре человека и 22 получили ранения. За причиненный ущерб, как сообщил брянский губернатор, из местного бюджета была оказана помощь в размере 4,4 млн руб.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. В настоящее время в Брянской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Кроме того, в регионе введен режим «среднего уровня реагирования». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 19 октября 2022 г.