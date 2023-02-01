Брянский губернатор назвал число жертв обстрелов ВСУ

За причиненный ущерб, как сообщил брянский губернатор, из местного бюджета была оказана помощь в размере 4,4 млн руб. «Всего у нас было разрушено 235 частных домов и домовладений, полностью – семь домов», – уточнил Богомаз. Глава региона подчеркнул, что местные власти делают все что могут. Богомаз добавил, что если будет оказана помощь из федерального бюджета, «мы будем только благодарны». Губернатор также заявил о постоянном контакте местных властей с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и Минстроем России.