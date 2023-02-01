Брянский губернатор назвал число жертв обстрелов ВСУ
В Брянской области в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации погибли четыре человека и 22 получили ранения, сообщил глава региона Александр Богомаз. В общей сложности область подверглась обстрелам более 270 раз, отметил он.
«С начала специальной военной операции Брянская область подвергалась 272 раза обстрелам. Это и артиллерийские обстрелы, и минометные обстрелы, авиаудары. Всего за это время было ранено 22 человека, четыре человека погибло», – сообщил Богомаз на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций (цит. по «РИА Новости»).
За причиненный ущерб, как сообщил брянский губернатор, из местного бюджета была оказана помощь в размере 4,4 млн руб. «Всего у нас было разрушено 235 частных домов и домовладений, полностью – семь домов», – уточнил Богомаз. Глава региона подчеркнул, что местные власти делают все что могут. Богомаз добавил, что если будет оказана помощь из федерального бюджета, «мы будем только благодарны». Губернатор также заявил о постоянном контакте местных властей с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и Минстроем России.
Богомаз заверил, что «все, что касается безопасности и строительства фортификационных сооружений, мы построили».