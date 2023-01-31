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ВСУ второй раз за день обстреляли Брянскую область

Ведомости

Вооруженные силы Украины второй раз за день обстреляли территорию Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз. На этот раз удар пришелся по Новозыбковскому городскому округу.

«ВСУ нанесли удар по территории Новозыбковского городского округа. Пострадавших и разрушений гражданских объектов нет. Нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах. На месте работают оперативные и аварийные службы», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня украинские силы обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального, тогда повреждения получили домовладения, магазин и памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. 

Ранее сегодня президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. До этого уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток. Теперь, согласно новым изменениям, решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены.

Ранее по теме: Брянский губернатор сообщил об обстреле села Ломаковка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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