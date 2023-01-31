ВСУ второй раз за день обстреляли Брянскую область

Ранее сегодня президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. До этого уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток. Теперь, согласно новым изменениям, решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены.