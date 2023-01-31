Брянский губернатор сообщил об обстреле села Ломаковка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Сегодня ВСУ произвели минометный обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Удар украинские националисты нанесли по мирным, гражданским объектам», – написал губернатор.
Богомаз уточнил, что пострадавших нет. Повреждения получили домовладения, магазин и памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. По его словам, сейчас в селе частично нарушено электроснабжение, работают экстренные и оперативные службы.
До этого Богомаз сообщал, что ночью 19 января украинские военные обстреляли Унечский район Брянской области, система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку. Данная попытка атаковать территорию Брянской области стала не первой с начала 2023 г. 2 января украинский беспилотник ударил по объекту электроснабжения Климовского района. В результате происшествия пострадавших не было, однако поселок около 11 часов оставался без света.
Также ВСУ попытались атаковать Брянскую область 14 января. По словам Богомаза, российская ПВО сбила ракету комплекса «Точка У». Тогда также обошлось без пострадавших.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. В настоящее время в Брянской области действует «желтый» уровень террористической опасности. С 19 января он был продлен на 15 суток.