Брянский губернатор сообщил об обстреле села Ломаковка

До этого Богомаз сообщал, что ночью 19 января украинские военные обстреляли Унечский район Брянской области, система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку. Данная попытка атаковать территорию Брянской области стала не первой с начала 2023 г. 2 января украинский беспилотник ударил по объекту электроснабжения Климовского района. В результате происшествия пострадавших не было, однако поселок около 11 часов оставался без света.