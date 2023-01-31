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Брянский губернатор сообщил об обстреле села Ломаковка

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ произвели минометный обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Удар украинские националисты нанесли по мирным, гражданским объектам», – написал губернатор.

Богомаз уточнил, что пострадавших нет. Повреждения получили домовладения, магазин и памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. По его словам, сейчас в селе частично нарушено электроснабжение, работают экстренные и оперативные службы.

До этого Богомаз сообщал, что ночью 19 января украинские военные обстреляли Унечский район Брянской области, система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку. Данная попытка атаковать территорию Брянской области стала не первой с начала 2023 г. 2 января украинский беспилотник ударил по объекту электроснабжения Климовского района. В результате происшествия пострадавших не было, однако поселок около 11 часов оставался без света.

Также ВСУ попытались атаковать Брянскую область 14 января. По словам Богомаза, российская ПВО сбила ракету комплекса «Точка У». Тогда также обошлось без пострадавших. 

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. В настоящее время в Брянской области действует «желтый» уровень террористической опасности. С 19 января он был продлен на 15 суток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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