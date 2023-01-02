Губернатор Брянской области сообщил об атаке украинского беспилотника
Украинский беспилотник утром 2 января атаковал территорию Брянской области, в результате удара обесточен один из поселков, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество», — написал губернатор.
На прошлой неделе Богомаз писал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Кистер в Погарском районе, тогда в результате обстрела пострадало энергоснабжение поселка. 29 декабря губернатор сообщил о сбитых беспилотниках на территории Клинцовского района.
До этого регион подвергся обстрелу 20 декабря – тогда ВСУ наносили удары по территории Суземского района, также украинский беспилотник атаковал территорию районной электрической сети (РЭС) в Трубчевском районе. Обошлось без пострадавших, однако в поселке Суземка были повреждены железнодорожные пути, а в результате второй атаки разрушения получили административное здание и автомобиль. Ущерб от обстрелов ВСУ превысил 100 млн руб., говорил ранее Богомаз.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.
Помимо этого в нескольких регионах с середины апреля действует «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Брянской области продлили с 4 января на 15 суток.