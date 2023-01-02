Губернатор Брянской области сообщил об атаке украинского беспилотника

До этого регион подвергся обстрелу 20 декабря – тогда ВСУ наносили удары по территории Суземского района, также украинский беспилотник атаковал территорию районной электрической сети (РЭС) в Трубчевском районе. Обошлось без пострадавших, однако в поселке Суземка были повреждены железнодорожные пути, а в результате второй атаки разрушения получили административное здание и автомобиль. Ущерб от обстрелов ВСУ превысил 100 млн руб., говорил ранее Богомаз.