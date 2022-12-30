Брянский губернатор сообщил об обстреле ВСУ села в Погарском районе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Кистер в Погарском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«ВСУ произвели обстрел села Кистер Погарского района. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте», – написал он в своем Telegram-канале.
В результате обстрела пострадало энергоснабжение поселка, добавил Богомаз, после работы оперативников энергетики приступят к восстановлению.
Вчера, 29 декабря, Богомаз сообщил о сбитых беспилотниках на территории Клинцовского района. До этого регион подвергся обстрелу 20 декабря – тогда ВСУ наносили удары по территории Суземского района, также украинский беспилотник атаковал территорию районной электрической сети (РЭС) в Трубчевском районе. Обошлось без пострадавших, однако в поселке Суземка были повреждены железнодорожные пути, а в результате второй атаки разрушения получили административное здание и автомобиль. Ущерб от обстрелов ВСУ превысил 100 млн руб., говорил ранее Богомаз.
Ранее сегодня ВСУ также обстреляли село Вязовое и Шебекинский городской округ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого в в нескольких регионах с середины апреля действует «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Брянской области продлили с 4 января на 15 суток.