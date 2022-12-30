В Севастополе сообщили о работе системы ПВО
В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«В Севастополе отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Наши военные как всегда сработали четко. Просьба всем сохранять спокойствие», — сказано в сообщении.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого, в в нескольких регионах с середины апреля действует «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлевали 27 декабря. Он продлится до 11 января.